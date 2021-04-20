Петербуржцев предупредили о похолодании и небольшом дожде в среду

В среду петербуржцев ждет ухудшение погоды. Горожанам следует захватить зонтик при выходе из дома.

Так, завтра, 20 апреля, в городе ожидается преимущественно облачная погода. Ночью ветер подует с северо-востока, востока со скоростью 1-5 метров в секунду, днем — 4-9 метров в секунду.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, в дневное время потеплеет лишь до 6-8 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге дорожные знаки и светофоры приводят в порядок после зимы