Дорожные знаки и светофоры приводят в порядок после зимы

Мыть знаки и светофоры будут с помощью моек высокого давления ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Мыть знаки и светофоры будут с помощью моек высокого давления ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Санкт-Петербурге стартовала подготовка техсредств организации дорожного движения к весенне-летнему сезону. В рамках месячника по благоустройству подрядные организации Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга проводят помывку и окраску светофоров и дорожных знаков. Работы стартовали в конце марта и продолжатся до конца апреля, сообщает Комитет по транспорту.

В течение месяца приведут в порядок более 126 000 дорожных знаков, около 32 тысяч стоек дорожных знаков, около 1800 светофоров, 63 постов ДПС, 189 дорожных буферов.

Мыть знаки и светофоры будут с помощью моек высокого давления ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

В центре Северной столицы дорожные знаки и светофоры размещаются на декоративных стойках или опорах. К сожалению, иногда они подвергаются вандализму. Специалисты Дирекции регулярно осуществляют мониторинг и очистку технических средств от несанкционированной рекламы и граффити. Проводятся работы по окраске опор и стоек в черный цвет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно.