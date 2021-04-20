Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно

Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно
Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

По состоянию на 15:00 20 апреля работы по окраске пилона с полным перекрытием разворотной петли на съезде №2 транспортной развязки на пересечении КАД с Приморским шоссе завершены досрочно.

Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники полностью перекроют КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрытие движения будет происходить в ночь на 22 апреля на внутреннем кольце КАД и в ночь на 23 апреля на внешнем кольце. Водители не смогут проехать по данному участку с полуночи до 00:20.

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