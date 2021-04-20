Петербуржцы запечатлели солнечное гало 20 апреля

Петербуржцы запечатлели солнечное гало 20 апреля
Гало заметили жители Коломяг. Фото: скриншот "Любимые Коломяги"

Во вторник утром петербуржцам повезло увидеть оптическую иллюзию – солнечное гало.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Снимками природного явления очевидцы поделились в группе «Любимые Коломяги» в соцсети «ВКонтакте».

«Утреннее гало над Коломягами», — написал автор записи.

Часто гало можно наблюдать зимой, благодаря кристаллам льда в облаках, весной причиной явления может послужить пыльца цветущих растений, а летом – туман.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга также фотографировали солнечное гало утром 15 февраля.

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