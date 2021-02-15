В небе над Петербургом заметили солнечное гало

В небе над Петербургом заметили солнечное гало
Горожане делятся красивыми снимками в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Утром 15 февраля в морозном ясном небе над Петербургом заметили редкое природное явление — солнечное гало.

Горожане делятся красивыми снимками в соцсетях.

Яркий столб солнечного света заметили в районе станции метро «Рыбацкое», а в отдельных районах эффект гало предстал в виде радуги.

Оптическая иллюзия достигается за счет образования кристаллов льда в верхних слоях атмосферы, которые задерживаются на высоте пяти-десяти километров. Проходя через них, свет преломляется и создает эффект «нимба» вокруг солнца. Гало может иметь форму кольца, дуги, столба или пыли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Санкт-Петербурга публикуют в социальных сетях фотографии редкого оптического феномена. В минувшее воскресенье над центром Северной столицы можно было увидеть солнечное гало, пишет телеканал.

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природное явление рыбацкое солнечное гало


 

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