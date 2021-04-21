Предложение, от которого не принято отказываться: Макарова отправляют в Госдуму

Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров будет баллотироваться в Государственную думу. Сам спикер, комментируя ранее его возможный перевод в Москву, лишь отмечал, что готов исполнять «приказ». Политологи же указывают на то, то глава парламента едва ли горит желанием потерять статус второго влиятельного человека Петербурга.

Накануне стало известно, что Вячеслав Макаров все-таки будет баллотироваться в Госдуму Об этом в интервью «Фонтанке» сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что спикер пойдет в Госдуму, и никто, по его мнению, не справится лучше с решением вопросов «Санкт-Петербургской агломерации».

О том, что Вячеслав Макаров может покинуть петербургский ЗакС и уйти в Госдуму, стало известно в конце марта этого года. С неожиданным заявлением выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, ответив, что хотел бы видеть председателя городского парламента депутатом Госдумы.

«У него богатейший опыт в организационной работе. Такой человек смог бы объединить всех депутатов — как депутатов города, так и депутатов Ленинградской области, для реализации мегапроектов», — сообщил он.

Беглов подчеркивал, что окончательное решение должен принять сам спикер. Макаров, впрочем, позже сообщил, что с одинаковой ответственностью относится и к военной, и к партийной дисциплине.

«Когда поступает приказ, я всегда приказы выполняю, четко и безукоризненно», — добавил он.

Как отмечал ранее в разговоре с Gazeta.SPb, политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор, едва ли решение о «переводе» в Госдуму может исходить от самого спикера.

«Оно относится к числу тех предложений, от которых нельзя отказаться. Я думаю, что заявлением Беглов провоцирует Макарова на принятие решения, хотя я уверен, что спикер этого не хочет», — высказывал мнение политолог.

Он также уточнял, что Макаров, по его мнению, потеряется в Госдуме среди десятков других депутатов, в Петербурге же он имеет статус второго влиятельного человека в городе.