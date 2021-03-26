Вячеслав Макаров прокомментировал свое возможное выдвижение в Госдуму

Вячеслав Макаров прокомментировал свое возможное выдвижение в Госдуму
Судьба Макарова на ближайшие выборы определится во время партийного съезда в конце июня. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В пятницу, 26 марта, на мероприятии, посвященном 80-летию создания Ленинградской военно-воздушной академии Красной Армии председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал свое возможное выдвижение в Государственную Думу.

Политик отметил, что вне зависимости от занимаемой им должности, он продолжит помогать и Александру Беглову и Александру Дрозденко. Кроме того, Макаров подчеркнул, что с одинаковой ответственностью относится и к военной, и к партийной дисциплине. «Когда поступает приказ, я всегда приказы выполняю, четко и безукоризненно», — заявил он, вероятно, комментируя инициативу губернатора по выдвижению Макарова в Госдуму.

Председатель ЗакСа добавил, что окончательное решение о том, какие списки он будет возглавлять — в Госдуму или ЗакСобрание, — примут на съезде «Единой России» в конце июня 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru публиковала мнение политолога Александра Кофисахора по поводу возможного вступления Макарова в ряды депутатов Госдумы.

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