Станцию метро «Технологический институт-1» откроют после реконструкции в сентябре

Станцию метро &#171;Технологический институт-1&#187; откроют после реконструкции в сентябре
Станцию метро откроют в сентябре. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Северной столице продолжается реконструкция станции метро «Технологический институт-1». Сейчас идут работы по замене эскалаторов и конструкций наклонного хода.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, на станции уже обустроили временные инженерные сети, демонтировали эскалаторы и водоотливные зонты, а также внутренние перегородки машинного зала. Кроме того, сняли старое перекрытие вестибюля и бетонные конструкции машинного зала.

Сейчас рабочие ведут работы на наклонном ходу и перекладывают кабельные линии. Кроме того, будут изготовлены недостающие элементы декоративно-прикладного искусства, восстановлены дверные коробки и очищена мраморная облицовка стен.

Новые эскалаторы начнут монтировать в мае. Вестибюль станции откроют после завершения всех работ в сентябре 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работы на станции метро «Зенит» закончат к началу Чемпионата Европы по футболу.

метро новости СПб реконструкция технологический институт -1


 

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