Педагоги колледжей и техникумов получат надбавку

В России появится надбавка для педагогов колледжей и техникумов. Сотрудники среднего профессионального образования посчитали несправедливым, что помощь получали только классные руководители в школах, их же поддержка обошла стороной.

Владимир Путин обратил внимание на то, что педагоги среднего профессионального образования жалуются на то, что правительство не предусмотрело меры поддержки для них.

«Несправедливость» он пообещал устранить. Он предложил ввести доплату в пять тысяч рублей для кураторов курсов в колледжах и техникумах.

Президент также отметил: подготовке будущих учителей должно быть уделено тщательное внимание. По его словам, 10 млрд рублей будет направлено на оснащение педагогических вузов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какие появятся меры поддержки для семей с детьми.