В Ленобласти у пассажира автобуса найдено 2,5 тыс. насекомых

В Ленобласти у пассажира автобуса найдено 2,5 тыс. насекомых
У мужчины в чемодане нашли насекомых. Фото: Сочинский национальный парк.

В Ленинградской области в Выборгском районе у пассажира автобуса нашли почти 2,5 тыс. насекомых.

В Выборгском районе на автомобильном пункте пропуска «Торфяновка» у пассажира автобуса, который ехал в Финляндию, нашли почти 2,5 тыс. насекомых. Об этом сообщает «78 канал». Находку на таможенном посту Торфяновка у гражданина России,который следовал в Финляндию, обнаружили почти 2,5 тыс. насекомых. В личных вещах, в чемодане аккуратно расположились пробирки с заспиртованными жуками и деревянные коробки с засушенными жуками. При этом пассажир объяснил, что его «багаж» это энтомологический материал, который будут исследовать в лаборатории и передавать в разные города Европы. При всем при этом такую поклажу не признали для личного пользования. В связи с этим отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в реку Гладышевского заказника поселили 15 тысяч мальков лосося.

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