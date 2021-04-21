Рэпер Давид Манукян рассказал, что хирург сделал с его животом

Блогер и музыкант Давид Манукян рассказал, что ему пришлось прибегнуть к услугам хирурга.

Дава пояснил, что воспользовался медицинской помощью в связи с тем, что на нервной почве у него появился недуг. Об этом сообщает «StarHit».

Он рассказал, что его организм подвергся стрессу, нервам и недосыпу, поэтому это сказалось на здоровье певца. Так, по словам Давы, у него на животе начался фиброз, то есть деформировались внутренние жировые ткани.

Ликвидировать его можно исключительно хирургическим путем, потому как диеты, голодание и другие методы не в состоянии помочь.

Известно, что операция вышла блогеру в кругленькую сумму — около миллиона рублей. Примечательно, что музыкант сбросил 18 килограмм, пять из которых ушли из-за операции.

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