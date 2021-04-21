Ловрен все еще восстанавливается после травмы и не сыграет с «Ротором»

Ловрен все еще восстанавливается после травмы и не сыграет с «Ротором»
Хорватский футболист Деян Ловрен. Фото: instagram.com/dejanlovren06

Футболист занимается по индивидуальной программе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о самочувствии защитника Деяна Ловрена. Он отметил, что футболист пока не готов играть, ему нужно время на восстановление. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Семак заявил, что Ловрен точно не сыграет с «Ротором», но, может быть, успеет прийти в себя к матчу с «Локомотивом». Сейчас защитник занимается по индивидуальной программе и должен совсем скоро вернуться в строй.

Напоминаем, что футболист получил травму на одной из тренировок перед игрой 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча с «Ротором» запланирована на 24 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малком допускает возможность выступления за сборную России.

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