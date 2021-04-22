В ЦИК считают, что в Петербурге специально задирают общественное мнение

ВЦИК может не понравится, как формируются петербургские территориальные избирательные комиссии. Фото: Baltphoto

ВЦИК может не понравится, как формируются петербургские территориальные избирательные комиссии. Фото: Baltphoto

Вполне возможно, что в центральной избирательной комиссии не согласятся с тем, как формируются петербургские территориальные избирательные комиссии. Об этом сообщает ЗакС.ру.

Глава Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на заседании ЦИК рассказала о том, что формируются 30 территориальных избирательных комиссий в Петербурге к будущим выборам. Наибольшее количество инициатив по составу было внесено по ТИКам №№ 3, 7, 23 и 27.

Однако глава Центризбиркома Элла Памфилова упомянула о наличии жалоб на принципы формирования ТИКов в Северной Столице.

Также член ЦИК и куратор Петербурга Николай Булаев заметил, что некоторое время назад было обговорено то, что не следует включать в ТИКи членов ИКМО. Тех, чья работа в позапрошлом году была не идеальна.

Особо стоит отметить, что ЦИК не понравилась работа председателя ТИК №29 Бориса Островского, его деятельность помнят еще с 2016 года. Несмотря на это, Островского предложили как новую главу избиркома.

Николай Булатов заявил, что, рекомендуя людей, за которыми такая слава, Петербургский ГИК будто специально задирает общественное мнение.

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