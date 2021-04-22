Поддержка общепита и блокировка сайтов: в Петербурге началось заседание ЗакСа

В Петербурге началось заседание Законодательного Собрания. Парламентарии планируют обсудить меры поддержки для общепита, блокировку сайтов и вопросы градостроительства.

Ожидается, что в четверг, 22 апреля Законодательное Собрание Петербурга примет в целом постановление, которое позволит рассматривать инициативу городских депутатов в Госдуме.

Петербургские парламентарии предлагают включить в единый реестр сайты, содержащие информацию о способах, методах изготовления и использования сильнодействующих веществ и местах их приобретения.

«Сегодня в нашей стране установлена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Списки этих препаратов утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации. Того, кто нарушает эти правила, в реальном мире ждет серьезное наказание… В то же время информация о методах изготовления и использования запрещенных веществ и местах их приобретения свободно распространяется в Сети», — прокомментировал председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Еще один законопроект, который рассмотрят на заседании в Мариинском дворце, направлен на повышение прозрачности градостроительства. Его авторы предлагают, в том числе установить требования к размещению информации о согласованном архитектурном проекте на сайте КГА. Срок такого разрешения также хотят ограничить.

Другой законопроект, который рассмотрят во втором чтении, предлагает предоставить предприятиям общественного питания право на круглогодичное размещение нестационарных зимних веранд на прилегающих территориях без проведения аукциона.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на сайте ЗакСа появились сведения о доходах депутатов за кризисный 2020-й год.