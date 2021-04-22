В Петербурге «заминировали» 23 объекта — ФСБ, «Единую Россию» и администрации районов

Из отделения партии«Единая Россия» на Конногвардейском бульваре эвакуировали 20 человек. Фото: скриншот GoogleMaps

Из отделения партии«Единая Россия» на Конногвардейском бульваре эвакуировали 20 человек. Фото: скриншот GoogleMaps

В Петербурге снова активизировались лжеминеры. Накануне они «заминировали» по электронной почте 23 здания.

Накануне письма с угрозами получили школы, гимназия, отделения партии «Единая Россия» и районные администрации. Пришлось эвакуировать 2 172 человека.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 апреля в полицию поступило сообщение от коллег из ФСБ. Некий «Александр Гаусс» заявил о «минировании» гимназии в Ольгино и еще четырех гимназий.

Также на почты школ Красногвардейского и Выборгского районов поступило пять сообщений о «минировании» различных учебных заведений города и поликлиники №50. После проверок опасных предметов не обнаружили.

Кроме того, на электронную почту отделения партии «Единая Россия» поступило сообщение о заминировании отделений партии «Единая Россия» в Петербурге.

Из отделения партии«Единая Россия» на Конногвардейском бульваре эвакуировали 20 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 7 апреля неизвестные вновь сообщили о бомбе, которая заложена на бортах самолетов или на взлетно-посадочных полосах международного аэропорта Пулково.