Вячеслав Макаров о несанкционированной акции: это требует анализа и ответственности от всех депутатов

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал несогласованную акцию сторонников оппозиционера Навального, которая прошла в Северной столице в среду, 21 апреля. Участников разгоняла и задерживала полиция, сами они перекрывали дороги по ходу движения.

Незаконную акцию Вячеслав Макаров назвал «провокацией», которую устроили намеренно в день оглашения послания президента Федеральному собранию.

«Я вам говорил про гибридную войну, методику осуществления цветных революций. У нас в городе никогда не было протестной повестки. Мы выходили к Соловецкому камню, другие – на Марсово поле, третьи – на площадь Ленина. Это были законные акции…Мы должны говорить о целостности и единении. Призываю всех к разуму. Это требует анализа и ответственности абсолютно всех депутатов», — сказал Макаров, отвечая на выступления депутатов, заявивших, что петербуржцы устроили «мирный протест».

Как писала Gazeta.SPb, по официальным данным регионального управления МВД, незаконная акция в Петербурге собрала 4,5 тысячи участников. Сторонники Навального начали собираться в центре Северной столицы вечером 21 апреля. Наткнувшись на ограждение и силовиков со щитами у Дворцовой площади, они двинулись через Александровский сад к Сенатской площади, а оттуда – к Мариинскому дворцу.

Следующей точкой сбора стала Сенная площадь, где начались массовые задержания. Позже протестующие попытались выйти по набережной Фонтанки на Невский проспект, но встретили правоохранителей. В результате разными путями они добрались до ТЮЗа, где и завершилась несанкционированная акция. Она продлилась три часа. Задержания после нее продолжились.