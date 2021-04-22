Петербургских застройщиков обяжут согласовать облик объектов строительства

В Петербурге депутаты Законодательного собрания рассмотрели законопроект, посвященный прозрачности градостроительной деятельности. Его просят дополнить, чтобы в городе не появлялись «чудовищные» здания.

Данную инициативу приняли в первом чтении во время заседания ЗакСа, которое состоялось 22 апреля. Так, комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы хотят обязать размещать на своем портале решения о согласовании внешнего вида построек.

Согласно документу, комитет должен будет публиковать номер регистрации документа о согласовании, дату принятия решения и срок его действия. Также должны быть представлены адрес и кадастровый номер участка, данные о назначении объекта и его изображение.

Законопроект был принят единогласно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе Законодательного собрания парламентарии обсудили меры поддержки для общепита, блокировку сайтов и вопросы градостроительства.