Самосвал, лесовоз, мотоциклисты и водитель «Волги»: ДТП с участием большегрузов на трассах Петербурга и Ленобласти

Авария с лесовозом произошла между съездами на Янино и Шафировском проспектом. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Авария с лесовозом произошла между съездами на Янино и Шафировском проспектом. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В ночь на 22 апреля на Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге, между съездами в Янино и на Шафировский проспект произошла впечатляющая авария: столкнулись большегруз и лесовоз.

Видеозаписями с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Похоже, водитель лесовоза не справился с управлением и въехал в движущийся впереди грузовик. К счастью, никто не пострадал, только предполагаемый виновник инцидента получил сильные повреждения кабины.

«Повезло, что бревна не разлетелись по дороге!», — отмечают комментаторы.

Хотя для передвижения большегрузов в Петербурге и Ленобласти много ограничений, все же крупногабаритные машины встречаются на трассах и, в силу своих размеров, нередко становятся участниками серьезных ДТП.

Так, вечером 17 апреля на 158-м километре трассы «Санкт-Петербург — Псков», врезавшись в грузовик, погиб мотоциклист. Водитель двухколесного транспорта внезапно вылетел на «встречку», но избежать столкновения с фурой, к сожалению, не успел. По каким причинам мужчина оказался на встречной полосе, не уточняется.

Утром 12 апреля на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти в ДТП с участием двух грузовиков погиб водитель «Волги». Сценарий столкновения повторяется: легковушка оказалась на «встречке» и врезалась в самосвал. Но дальше события развивались трагичнее: от удара машину отбросило на свою полосу, где в нее влетел еще один большегруз. 47-летний водитель «Волги» скончался на месте.

В начале апреля на пересечении Кузнецовской улицы и проспекта Юрия Гагарина грузовик, поворачивая налево, въехал в «Фольксваген Гольф», который двигался по главной на разрешенный зеленый. Из-за столкновения фура по инерции «ушла в петлю». Остановился большегруз только после того, как в него въехал другой автомобиль.

В результате ДТП оказались снесены светофор и дорожный знак. Травмы получил водитель «Гольфа» — его забрали на скорой. При этом, как утверждают очевидцы, мужчина передвигался самостоятельно: у него были забинтованы рука и голова.

В тот же день, 6 апреля, похожий случай произошел с мусоровозом на Типанова. Грузовик не справился с поворотом и опрокинулся набок. К счастью, в этот раз никто не пострадал, лишь мусор усеял проезжую часть.

А 4 апреля на КАД перед съездом на улицу Руставели грузовик буквально раздавил легковушку. Как видно на фото, от машины остался лишь смятый корпус. Подробности аварии неизвестны, но можно предположить, что ДТП имело трагичную концовку.