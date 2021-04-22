Площадь перед Александро-Невской лаврой избавят от проводов

В Александро-Невской лавре начинается комплексная реставрация. Площадь предложили освободить от проводов.

В четверг, 22 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов с главами подведомственных комитетов осмотрел объекты обители и оценил объем предстоящих работ.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», также благоустроят территорию вдоль реки Монастырки и внешний вид площади Александра Невского, ее предложили освободить от проводов в рамках программы «Чистое небо». Глава города поддержал данную инициативу.

Кроме того, в порядок приведут дорожное покрытие от Надвратной церкви до самой лавры. В конце следующего месяца Смольный заключит договор с подрядчиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фасады Благовещенской церкви Александро-Невской лавры отреставрируют к осени.