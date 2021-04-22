В пятницу петербуржцев ожидают дожди и снежная крупа

В пятницу петербуржцев ожидают дожди и снежная крупа
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последний день рабочей недели Северной столицы горожан ожидает прохладная и пасмурная погода.

В ночь на пятницу, 22 апреля, пойдут дожди, периодически они будут находить на Петербург и в течение дня. Температура воздуха не опустится ниже 4-6 градусов тепла.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в некоторых районах возможно выпадение снежной крупы. Но всё же на облачном небе возможны и прояснения. Столбики термометров не поднимутся выше +7…+9 градусов.

Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный, а атмосферное давление мало изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме.

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