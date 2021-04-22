В Ленобласти 23 апреля ожидаются дожди и мокрый снег

В пятницу, 23 апреля, В Ленобласти ожидаются дожди, мокрый снег и снежная крупа. Однако местами температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Завтра жителей региона ожидает облачная, но с прояснениями погода. Ветер будет дуть южных направлений, а атмосферное давление мало изменится.

Как сообщила пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью температура воздуха в регионе опустится до 0…+5 градусов, а днем будет варьироваться от 7 до 12 градусов тепла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу петербуржцев ожидают дожди и снежная крупа.