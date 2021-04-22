В Швейцарии умерли 64 человека после вакцинации от коронавируса

Нет никаких доказательств того, что вакцинация послужила причиной смерти пациентов. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

Нет никаких доказательств того, что вакцинация послужила причиной смерти пациентов. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Швейцарии зафиксировали 64 смерти после вакцинации от COVID-19, однако доказательства связи между прививками и летальными исходами отсутствуют.

Так, к 20 апреля в стране выявили 1 485 случаев побочных эффектов, которые могли появиться после вакцинации. Из этих сообщений 706 случаев относятся к вакцине Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 761 — к Moderna. В остальных 18 случаях препарат не указан.

По данным швейцарского надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic, в 64 серьезных случаях люди умирали в разное время после инъекции. Их средний возраст составлял 82 года, и большинство из них имели серьезные сопутствующие заболевания.

Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец умер в течение часа после вакцинации от коронавируса.