Писательница Мария Степанова претендует на Букеровскую премию

Писательница в 2018 году уже удостоилась первого приза премии "Большая книга" за роман "Памяти памяти". Скриншот: Facebook

Писательница в 2018 году уже удостоилась первого приза премии "Большая книга" за роман "Памяти памяти". Скриншот: Facebook

Россиянка вошла в шорт-лист премии – она является одним из шести отобранных авторов.

Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии, которую присуждают в области литературы на английском языке. Она стала одной из шести авторов, которые могут побороться за награду. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает ТАСС.

Известно, что книга Степановой, претендующая на победу, это «Памяти памяти» — исследование личной и исторической памяти, в которой писательница повествует об истории своей семьи. В 2018 году книгу удостоили российской литературной премии «Большая книга».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии. Нобелевский комитет принял решение, что политик достоин этой награды за предпринятые им действияя по достижению мира, а также за урегулирование конфликта с пограничным государством Эритреей.