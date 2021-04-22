Сергей Перминов восхитился «пятилеткой Дрозденко»

Он прокомментировал выступление губернатора региона, в рамках которого политик рассказал о планах на ближайшие годы.

Сенатор от Ленинградской области, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов прокомментировал годовой отчет губернатора Александра Дрозденко. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Дрозденко выступал перед Законодательным собранием региона сегодня, 22 апреля. В рамках своего обращения он рассказал о достигнутых результатах и планах на ближайшие годы.

«»Пятилетка Дрозденко» 2020–2025 годов продолжается, несмотря на «новый ковидный мир», и, уверен, завершится успешно, а за четыре года сформирует новые долговременные планы»,

— высказался Перминов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергея Перминова впечатлила речь Путина: это глубоко проработанное послание.