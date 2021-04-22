Границы Финляндии останутся закрытыми для иностранцев до 25 мая

В страну не смогут приехать даже жители Европы – ограничения продлены в связи с пандемией коронавируса.

Власти Финляндии все еще не готовы открывать границы и принимать туристов. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшается, ограничения на въезд для иностранцев продлили до 25 мая 2021 года. Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что не только россияне не смогут поехать в Финляндию, но и жители стран Шенгенского соглашения, кроме Исландии. Также в стране готовы видеть жителей третьих стран, в числе которых Ватикан, Австралия, Южная Корея, Сингапур, Руанда, Таиланд и Новая Зеландия.

Напоминаем, что россияне тоже могут попасть в Финляндию, но для этого нужно быть членом семьи гражданина страны, дипломатом, держателем служебного паспорта и так далее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в АТОР прогнозируют открытие границ с Финляндией не раньше августа.