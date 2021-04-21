В АТОР прогнозируют открытие границ с Финляндией не раньше августа

Въезд в Финляндию гражданам России возможен только в августе, сообщает Ассоциация туроператоров. Так решили из-за дорожной карты отмены ограничений, которую подготовила Финляндия.

Заболеваемость COVID-19 в Финляндии убывает. Сейчас там 83 случая на 100 тысяч человек. В этом месяце в Финляндии разрешат занятия спортом, в следующем месяце — музеи и театры.

К концу лета Финляндия вакцинирует 70% граждан. Также откроют границы и возобновят деловые поездки с третьими странами.

Специалисты считают: сначала въехать в Финляндию можно будет только по деловым причинам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии разрешили въезд на маломерных судах. Для того, чтобы попасть в Финляндию, придется доказать цель поездки, предъявив соответствующие документы. Это, например, свидетельство права собственности на судно и документе о месте его зимнего хранения в стране.