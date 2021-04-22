В Ленобласти введут ограничения на этажность застройки

Губернатор выступает за то, чтобы жилье строили комфортным и качественным.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе введут ограничения на этажность застройки. Это нужно, чтобы здания были качественными и комфортными для жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы установили ограничение по этажности для городских поселений в сельской местности — 9 этажей, в городах — 12 этажей»,

— заявил политик.

Он добавил, что регион постоянно поддерживает застройщиков и идет им на встречу. Дрозденко отметил, что область выкупает у них школы, детсады и объекты здравоохранения. Также губернатор заявил, что теперь разрешение на строительство получат только те компании, которые готовы соблюдать баланс жилья и дорог, развязок, соцобъектов, источников инженерного обеспечения, всего, что входит в общее понятие комфортности для проживания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургских застройщиков обяжут согласовать облик объектов строительства.