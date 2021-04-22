Бэк-вокалист Манижи попал в реанимацию

Артист провел в больнице несколько дней, сейчас он выздоравливает.

Бэк-вокалист российской певицы Манижи Артемий угодил в больницу. Артист провел там несколько дней и сейчас приходит в себя. Об этом исполнительница написала в Instagaram-аккаунте.

Она отметила, что Артемий должен был поехать с ней на «Евровидение», но теперь непонятно, удастся ли. Манижа заявила, что новость стала для нее настоящим ударом.

«Врачи стабилизировали его состояние, и пару часов назад перевели в общую терапию»,

— уточнила певица.

Манижа выразила надежду, что Артемий восстановиться как можно быстрее и они вместе «еще ворвутся на сцену».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Манижа призналась, что по отношению к ней не раз были сексуальные домогательства.