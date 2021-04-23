Пенсионерка погибла под колесами машины в Селезневе

В поселке Селезнево в Выборгском районе Ленобласти водитель легкового автомобиля насмерть сбил пожилую женщину. Инцидент произошел на Центральной улице в четверг, 22 апреля.

По предварительной информации, 29-летний мужчина за рулем автомобиля «Мазды» во дворе сдавал назад, не убедился в безопасности манёвра и сбил на 84-летнюю женщину, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедешего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на кадрах видно, что легковой автомобиль остался стоять на разделительной полосе, байк брошен рядом. А вот водитель второго транспортного средства оказался на асфальте совершенно в другой стороне.