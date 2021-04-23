Участки Кронверкского пролива закрываются закроются для движения судов

С 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля ежедневно с 09.00 до 14.00 для движения судов закрывается участок акватории Кронверкского пролива под Иоанновским мостом. Причина – ремонтные работы на кустах свай. Об этом сообщили в компании «Мостотрест» в пятницу, 23 апреля.

Ледорезы Иоанновского моста были повреждены ледовой нагрузкой. Их планируют вернуть в проектное положение и заменить поврежденные сваи на новые. Кроме того, планируется привести в порядок памятник зайцу, расположенный на ледорезах – его хотят почистить и покрасить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские власти направят более 10,7 млн рублей на капитальный ремонт городских фонтанов и фонтанных комплексов. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении «Водоканалу Санкт-Петербурга» средств на возмещение затрат на ремонт фонтанов.