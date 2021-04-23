Этой ночью в Петербурге разведут только один мост — Гренадерский

Этой ночью в Петербурге разведут только один мост &#8212; Гренадерский
Гренадерский мост через Большую Невку разведут в ночь на 24 апреля. Фото: Мостотрест

Грядущей ночью, на 24 апреля, в Северной столице не будут разводить мосту по Неве, Большой и Малой Неве. Ожидается разводка только одного моста через Большую Невку.

Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе петербургского учреждения «Мостотрест». В ночь на субботу, городские мосты через реки Нева, Большая и Малая Нева не будут разводиться.

Однако один мост предстоящей ночью все-таки разведут — свои пролеты откроет Гренадерский мост, расположенный на Большой Невке. Водители не смогут по нему проехать с 01:30 до 04:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в предстоящую субботу, 24 апреля, открывается сезон навигации. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

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