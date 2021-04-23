Торговые центры Петербурга попросили полностью открыть фуд-корты

Руководители торговых центров Петербурга обратились к Роспотребнадзору с просьбой снять все ограничения на работу фуд-кортов.

Обращение на имя главного санитарного врача города Наталии Башкетовой подписали представители 25-ти торгового-развлекательных комплексов Петербурга. В обращении указывается, что Смольный разрешил работу фуд-кортов и фуд-плейсов еще с 12 февраля, но при условии соблюдения посадки не более 50%.

Руководители ТК отмечают, что за последние два месяца с момента открытия фуд-кортов в Северной столице снизилась заболеваемость коронавирусом, началась вакцинация. По их мнению, работа фуд-кортов не оказывает негативного влияния на обстановку по COVID-19.

Также бизнесмены напомнили о предстоящем ПМЭФ, во время которого загрузка на ресторанную сеть значительно вырастет.

«Снятие ограничения даст возможность предпринимателям наилучшим образом подготовиться к предстоящему наплыву посетителей», — говорится в письме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вакцинируют от коронавируса организаторов и персонал ПМЭФ.