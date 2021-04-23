Петербургские депутаты хотят обратиться в Госдуму с предложением разрешить регионам самим определять количество животных на один квадратный метр

В городе до сих пор действует решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов. Фото: Pixabay

В городе до сих пор действует решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов. Фото: Pixabay

Петербургские депутаты хотят обратиться в Госдуму с предложением разрешить регионам самим определять количество животных на один квадратный метр жилой площади. Именно так власти Северной столицы решит проблему, когда в одном доме проживает сразу несколько десятков собак или кошек, пояснил глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

Сейчас на федуровне нормативов по этому вопросу нет. В городе до сих пор действует решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов, по которому одна семья не может иметь больше одной кошки и собаки.

Такая ситуация — не норма, отмечает Денис Четырбок. Если признают данное решение утратившим силу, может быть пробел. Чтобы так не случилось, планируется обратиться в Госдуму с предложением предоставить области допполномочия. Александр Беглов тоже обратил внимание на эту проблему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума приняла законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги.