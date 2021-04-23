Более 250 участников парада Победы привили от КОВИД в Петербурге

Самому старшему из привитых 90 лет. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Самому старшему из привитых 90 лет. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Петербургские врачи сделали прививки от COVID-19 более 250 участников Великой Отечественной войны, сообщает председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Самому старшему из привитых 90 лет. Город планировал шествие по Невскому на машинах времен войны, но это переносится.

По словам главы городского совета общественной организации ветеранов Василия Волобуева, горожанам нужно охотнее вакцинации от коронавируса — только так будет возможно провести акцию «Бессмертный полк» на улицах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые раскрыли неожиданную причину повторного заражения COVID. Когда SARS-CoV-2 заражает легкие человека, он повреждает кровеносные сосуды и вызывает увеличение числа иммунных клеток, что может способствовать повышению уровня биливердина и билирубина в окружающих тканях.