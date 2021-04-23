Ученые раскрыли неожиданную причину повторного заражения COVID

Ученые раскрыли неожиданную причину повторного заражения COVID
Исследование может помочь найти новые методы борьбы с пандемией. Фото: pixabay

Британским ученым удалось обнаружить природные соединения в организме человека, которые, связываясь с коронавирусом, делают его невосприимчивым к антителам.

Данное открытие также может помочь объяснить, почему некоторые люди тяжело переносят COVID-19, хотя анализы выявляют у них высокий уровень антител к вирусу SARS-CoV-2.

Согласно данным в журнале Science Advances, по мнению ученых, когда SARS-CoV-2 заражает легкие человека, он повреждает кровеносные сосуды и вызывает увеличение числа иммунных клеток, что может способствовать повышению уровня биливердина и билирубина в окружающих тканях. Таким образом, вирус может спрятаться за их молекулами и остаться незаметным для антител.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как коронавирус провоцирует воспалительные процессы в организме. Об этом рассказали ученые из Великобритании и Швейцарии.

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