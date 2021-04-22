Ученые выяснили, как коронавирус провоцирует воспалительные процессы в организме

Ученые из Великобритании и Швейцарии выяснили, как происходит поражение человеческого мозга от нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на «BioRxiv».

Исследователи сумели объяснить появление неврологических симптомов.

Известно, что от самого коронавируса в мозгу заболевшего человека нейроны не погибнут. При это вирус способен спровоцировать воспалительные реакции. Они-то и могут стать причиной неврологических симптомов у некоторых пациентов.

Исследователи заразили лабораторных мышей вирусом SARS-CoV-2. Коронавирус оказался в центральной нервной системе и распространился по нейронам через неделю. Сначала мыши переставали чувствовать запахи, а потом у них поражались нижние области головного и спинного мозга.

Гибель нервных клеток, повреждение аксонов или димиелинизация замечено не было.

Несмотря на это повышенная активность иммунных клеток спровоцировала умеренное воспаление. Таким образом и случалась гибель клеток микроглии и эндотелия в результате апоптоза.

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