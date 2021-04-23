23 апреля: что можно и нельзя делать в день мученика Терентия

23 апреля православная церковь чтит память святого мученика Терентия. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Святого мученика Терентия жестоко покарали III веке за веру в бога. Потому как в то время император Декия издал указ, который принуждал людей приносить жертвы языческим идолам. На площади, где озвучили этот приказ, показали, что будет тем, кто ослушается повелителя. Однако Терентий и еще 39 христиан заявили, что не при каких обстоятельствах не откажутся от веры.

Тогда всех верующих посадили в темницу, а затем стали пытать. Несмотря на страшные муки, никто из них не отказался от бога. После чего страдальцев казнили, отрезали им головы мечом.

23 апреля считался самым, что ни на есть удачным днем для начала диеты, спорта, отказа от курения. Считалось, что приступив к этим действиям именно сегодня обязательно все получится.

В этот день стоит тщательно помыть полы и окна, выстирать постели. Предки говорили, что после этого в гости будут приходить только хорошие люди.

Одной из наиболее интересных примет сегодня считается признание мужу в измене. Женщина должна максимально искренне попросить прощение у супруга и тогда тот обязательно простит и в семье наступит мир и покой.

Говорили, что в день мученика Терентия нельзя употреблять алкоголь. Иначе можно тяжело заболеть.

Также запрещалось пользоваться колюще-режущими предметами, потому как святой Терентий мог оскорбиться и наслать беду, ведь его самого казнили острым мечом.

По преданию, в этот день никому нельзя было целовать детей до пяти лет кроме их матери. Считалось, что это сделает малыша беспокойным и злым.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что можно и нельзя делать в день святого Никиты Исповедника.