16 апреля: что можно и нельзя делать в день святого Никиты Исповедника

16 апреля, если шел дождь, то весна будет поздней и ненастной. Фото: pixabay.com

16 апреля, если шел дождь, то весна будет поздней и ненастной. Фото: pixabay.com

16 апреля православная церковь чтит память святого Никиты Исповедника. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Святой Никита всегда был на стороне самых слабых. Он защищал в особенности детей, больных и тех, кто находился в трудном периоде, в депрессии. Считалось, что Никита обладал даром чудотворения. Также он был защитником икон.

В деревнях и селах на Никиту Исповедника отмечали праздник водяного. Согласно примете, просыпался враждебный дух от зимней спячки.

15 апреля предки считали тем самым днем, когда ни в коем случае нельзя подходить к воде с пустыми руками, потому как это может быть опасным для здоровья.

В день святого Никиты говорили, что нельзя шуметь, особенно недалеко от водоема. Иначе в доме начнется голод.

Сегодня не стоит проливать воду на стол, по преданию, этого человека настигнет несчастье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 апреля православная церковь чтила память святого Тита.