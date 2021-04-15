16 апреля: что можно и нельзя делать в день святого Никиты Исповедника

16 апреля православная церковь чтит память святого Никиты Исповедника. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.
Святой Никита всегда был на стороне самых слабых. Он защищал в особенности детей, больных и тех, кто находился в трудном периоде, в депрессии. Считалось, что Никита обладал даром чудотворения. Также он был защитником икон.
В деревнях и селах на Никиту Исповедника отмечали праздник водяного. Согласно примете, просыпался враждебный дух от зимней спячки.
15 апреля предки считали тем самым днем, когда ни в коем случае нельзя подходить к воде с пустыми руками, потому как это может быть опасным для здоровья.
В день святого Никиты говорили, что нельзя шуметь, особенно недалеко от водоема. Иначе в доме начнется голод.
Сегодня не стоит проливать воду на стол, по преданию, этого человека настигнет несчастье.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 апреля православная церковь чтила память святого Тита.