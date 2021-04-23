Суббота в Ленобласти начнется с тумана и дождя с мокрым снегом

В субботу, 24 апреля, в Ленобласти будет преобладать облачная погода. Весь день будут идти дожди с мокрым снегом.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Грядущей ночью в регионе пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Под утро в отдельных районах ожидается туман.

Днем почти во всех районах ожидаются дожди с мокрым снегом. Ветер западных направлений разгонится до 3-8 метров в секунду.

В ночь на субботу в Ленобласти возможны заморозки. Температура воздуха опустится до -2…+3 градусов. Днем потеплеет до +4…+9 градусов.

Кроме того, ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.

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