Житель Кудрово, призывавший в Сети к насилию над полицией, больше не может выйти в Интернет

Жителю Кудрово, призывавшему в Сети к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов и проведению массовых беспорядков, суд запретил пользоваться Интернетом. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Так мужчина частично свою вину признал. А затем заявил, что сейчас понял «какую чушь вещал».
Напомним, что в Ленинградской области в Кудрове полиция обыскала квартиру мужчины, который призывал в Сети к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
Правоохранители обыскали квартиру жителя Кудрово.
Ранее уже было возбуждено уголовное дело, когда транспортным средствам во время несогласованного митинга не давали проехать. По этому делу оперативники и направились с обыском к жителю Кудрово.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в квартиру журналиста «Фонтанки» пришли с обысками.