Житель Кудрово, призывавший в Сети к насилию над полицией, больше не может выйти в Интернет

Мужчина больше не может пользоваться Интернетом. Фото: pixabay

Мужчина больше не может пользоваться Интернетом. Фото: pixabay

Жителю Кудрово, призывавшему в Сети к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов и проведению массовых беспорядков, суд запретил пользоваться Интернетом. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Так мужчина частично свою вину признал. А затем заявил, что сейчас понял «какую чушь вещал».

Напомним, что в Ленинградской области в Кудрове полиция обыскала квартиру мужчины, который призывал в Сети к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Правоохранители обыскали квартиру жителя Кудрово.

Ранее уже было возбуждено уголовное дело, когда транспортным средствам во время несогласованного митинга не давали проехать. По этому делу оперативники и направились с обыском к жителю Кудрово.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в квартиру журналиста «Фонтанки» пришли с обысками.