Россиян напугали новой смертоносной волной коронавируса

Индийский и украинский профессор Александр Кухарчук рассказал россиянам и жителям других стран о том, что надвигается смертельная волна ковид-19. Своими мыслями деятель науки поделился у себя в социальной сети в Facebook.

У себя на странице Кухарчук опубликовал запись. В ней он прогнозирует новую опасную вспышку коронавирусной инфекции. Профессор уверен, что эта волна будет гораздо опаснее предыдущих.

«На пороге такой вспышки коронавирусной инфекции, что первая волна пандемии покажется цветочками!», — пишет Александр Кухарчук.

При этом профессор упомянул о том, что сейчас творится в мире. В некоторых странах сильно увеличилось количество зараженных.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Индия обновила мировой рекорд по числу заражений COVID-19.