В России выпускные вечера состоятся в очном формате

В России выпускные вечера состоятся в очном формате
Выпускные пройдут в привычном режиме. Фото: pixabay

Выпускники российских школ в этом году смогут отметить праздник окончания школы при очной встрече.

Однако отмечается, что событие для всех школьников пройдет при соблюдении коронавирусных мер. В этом Министерство просвещения убедило Роспотребнадзор.

Отмечается, что министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов объявил, что выпускные вечера будут проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Министр напомнил, что сейчас не время забывать о мерах безопасности, особенно во время мероприятия при участии большого количества людей.

Кравцов уверен, предписанные правила Роспотребнадзора следует соблюдать, чтобы уберечься от вспышки заболевания.

Напомним, что в 2020 году школьники были лишены праздника. Все мероприятия, по рекомендации Минпросвещения РФ, прошли в онлайн-формате.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в России утвердили расписание сдачи основного государственного экзамена в этом году.

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