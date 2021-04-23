Владимир Путин подписал указ о недружественных действиях иностранных государств

Владимир Путин подписал указ о недружественных действиях иностранных государств
Путин подписал указ. Фото: kremlin.ru

Российская Федерация введет ограничения, которые запретят брать на работу людей, чья родина — это страны, совершающие недружественные действия. Документ, подтверждающий данный указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Стоит заметить, что данный указ связан с тем, что перед Россией есть цель — защитить интересы страны и обезопасить.

В указе перечислены все ведомства, к которым стоит применить некоторые ограничения. Важно, что если появится острая необходимость, то есть возможность для введения полного табу.

Правительство же РФ составит этот самый список стран, которых нельзя упомянуть в дружественных посылах. Отмечается, что те трудовые договора, превышающие квоту, что были заключен раньше, следует аннулировать.

Следует заметить, что документ не предоставляет опасности для граждан недружественных иностранных государств, прибывающих для работы в дипучреждениях.

Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что указ не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что американский лидер Джо Байден признался, что обрадовался призыву президента России Путина сотрудничать по вопросам климата.

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