«Ночь музеев» пройдет в 80 учреждениях Петербурга

«Ночь музеев» пройдет в 80 учреждениях Петербурга
Билеты можно купить с 1 мая. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербуржцы с нетерпением ждут акцию «Ночь музеев», когда выставочные пространства, театры, галереи и библиотеки города до утра встречают гостей. В акции примут участие более 80 музеев, галерей, библиотек и других пространств, передали на iVBG.ru.

Организаторы сообщили, что готовят интересные мастер-классы, экскурсии и подарки. Все культурные и образовательные пространства объединяет их общая тема «Звук».

Акция пройдет с 22 на 23 мая. Одни музеи будут работать до 11 часов вечера, а другие будут открыты всю ночь до 6 утра. Билеты можно купить с 1 мая.

В 2020 году COVID-19 внёс свои коррективы, и многие события прошли в удалённом режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сохранят единственный в России частный музей граммофонов. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что коллекция музея известна не только в России, но и во всем мире.

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