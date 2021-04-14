В Петербурге сохранят единственный в России частный музей граммофонов

Новый договор позволит пользоваться городским нежилым помещением на безвозмездной основе.

В Санкт-Петербурге сохранят частный музей граммофонов и фонографов В.И. Дерябкина. Он будет и дальше работать на Большой Пушкарской улице – с музеем заключат договор, который позволит безвозмездно использовать городское нежилое помещение. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 14 апреля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что коллекция музея известна не только в России, но и во всем мире. Он убежден, что подобные проекты необходимо сохранять и поддерживать, так как они выполняют важную просветительскую деятельность.

Напоминаем, что частный музей создали Владимир и Людмила Дерябкины более 20 лет назад. Они путешествовали по городам России и зарубежья, собирая фонографы, граммофоны и патефоны известных марок. В конце 2020 года налоговая служба прекратила деятельность юридического лица и договор аренды на помещение был расторгнут. В происходящее вмешались местные власти. Теперь музею не нужно будет оплачивать аренду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 1 мая музей Эрмитаж введет льготные билеты.