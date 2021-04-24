День благоустройства в Петербурге проходит с соблюдением всех мер санитарной безопасности

Сегодня в городе на Неве проходит День благоустройства. В субботнике приняли участие работники коммунальных служб и все желающие петербуржцы, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Губернатор Александр Беглов отметил, что петербуржцы всегда активно участвуют в субботниках и помогают привести Северную столицу в порядок. Глава Петербурга отметил, что это старая и хорошая традиция.
Он напомнил, что в этом году Северная столица впервые вошла в мировой рейтинг ста лучших городов мира по комфорту жизни. Это всё благодаря благоустройству.
В городе появилось много зеленых зон. Беглов отметил, что День благоустройства проводится с соблюдением всех мер санбезопасности. Так, горожане на субботнике были все в масках.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов рассказал о результатах теста на антитела после прививки от коронавируса.