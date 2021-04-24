Фанаты Дзюбы решили, что его жена беременна

Люди рассмотрели на фотографии округлившийся животик и принялись поздравлять футболиста со скорым пополнением в семье.

Футболист Артем Дзюба поделился фотографией, которую сделал после спектакля «Дядя Ваня». На ней запечатлена в том числе супруга игрока. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Дзюбы.

Некоторые комментаторы решили, что супруга футболиста беременна, так как увидели у нее животик. Не дождавшись официальной информации, подписчики начали поздравлять Дзюбу, а кто-то скромно интересует, правда ли это.

Пока что Дзюба не комментирует предположения. Напоминаем, что футболист воспитывает двух сыновей – Максима и Никиту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба удивился, когда получил первую зарплату в «Спартаке». Футболист заработал коло 400 долларов, тогда он был в дублирующем составе.