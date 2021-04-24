В Купчино работники салона связи пообещали обезопасить пенсионерку и украли у нее 13 тысяч рублей

Злоумышленники предложили женщине защиту средств, чтобы получить доступ к ее банковской карте.

Во Фрунзенском районе сотрудники салона связи обвиняются в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в магазине на Балканской площади. 64-летняя женщина пришла туда, чтобы поменять сим-карту. Сотрудники салона связи предложили пенсионерке помощь с установкой защиты от мошенников. Она согласилась – за услугу запросили 2,5 тысячи рублей. Также мошенники получили доступ к мобильному банку на телефоне и смогли снять около 11 тысяч рублей. Общий ущерб составил почти 13 тысяч рублей.

После того, как пенсионерка обнаружила пропажу средств, она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовно дело в отношении менеджера и руководителя филиала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга украл у пенсионерки деньги в разной валюте.