В мире прививку от коронавируса сделали 12% населения

Россия внесла большой вклад – 1,1% от общего числа прививок в мире сделано именно в нашей стране.

В мире от коронавируса на данный момент привито 12% населения. Об этом заявили аналитики AFP в Twitter. Известно, что в России прививку сделали 7,7% от населения страны, что составляет 1,1% от общего числа прививок в мире.

«Один миллиард доз вакцин ввели во всем мире»,

— говорится в сообщении AFP.

Известно, что вакцинация проходит в 207 странах и территориях. Напоминаем, что в России прививку сделали более 11 миллионов человек – речь идет о первых дозах, оба компонента получили 6,8 миллионов граждан. Что касается других стран, что в США уже 228 миллионов прививок, а в Британии – 45 миллионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Франции 140 пациентам ввели физраствор вместо вакцины от коронавируса.