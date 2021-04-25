Проклова рассказала, как до нее в 12 лет домогался режиссер

Актриса заявила, что после пережитого ей сложно сближаться с мужчинами.

Актриса Елена Проклова призналась, что в раннем возрасте стала жертвой домогательств. С тех пор она боится близости с мужчинами. Своей историей артистка поделился на шоу «Секрет на миллион».

Актриса вспомнила, что когда ей было 12 лет, она впервые узнала, что такое «внимание мужчины». Тогда она принимала участие в съемках в Карпатах Мукачево. После репетиций ее поджидал один из режиссеров, чтобы потрогать и попытаться забраться в нижнее белье.

В 15 лет до Прокловой домогался ее кумир-артист, который обещал готовить ее к поступлению в театр, а сам увозил в лес. Там он склонял девочку к оральному сексу и получал, по словам актрисы, удовольствие от плача и сопротивлений.

До сих пор актриса не может смириться с воспоминаниями. Однажды она поделилась ими с матерью, но та не поверила.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Манижа призналась, что по отношению к ней не раз были сексуальные домогательства.